Bolu'da U dönüşü yapmak istedi, 5 kişi yaralandı Seyir halindeki otomobil, U dönüşü yapmak isteyen cip ile çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Bolu'da 34 GBN 126 plakalı cipiyle seyir halinde olan Ahmet G., U dönüşü yapmak istedi.

Bu sırada Doğan K. idaresindeki 34 DE 6127 plakalı otomobil, yolda dönüş yapmak isteyen ciple çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle cip bariyerlere savruldu.

5 kişi yaralandı

Meydana gelen kazada, otomobil içerisinde bulunan Aslı K. (28) ve Asya K. (3) ile cip içerisinde bulunan İdris G. (7), Berat G. (14) ve Zuhal G. (41) yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kontrol amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

2 araç hurdaya çıktı

Her iki araç sürücüsü, kazadan yara almadan kurtulurken araçlar hurdaya çıktı.

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.