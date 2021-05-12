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    Bolu'da uyurgezer olan genç, 3'üncü kattan aşağı düştü

    Bolu'da yaşayan ve uyurgezer olduğu iddia edilen Rüya K., isimli genç kız evinin penceresinden düşerek yaralandı.
    • DHA
    • 12.05.2021 - 12:15
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 12:17
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    Bolu'da uyurgezer olan genç, 3'üncü kattan aşağı düştü

    Uyurgezer olan ve ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki Rüya K., açık olan pencereden düşerek yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

    GARAJ KAPISINA ÇARPARAK YERE DÜŞTÜ

    Sağlık Mahallesi 1451 Sokak'ta meydana geldi. Uyurgezer olduğu iddia edilen Rüya K., ailesiyle birlikte yaşadığı evde, odada uyuduğu sırada açık olan pencereden düştü. 3'üncü katın penceresinden otomatik garaj kapısına çarparak yere düşen genç kız yaralandı. Durumu fark eden komşular, 112 Acile ve Rüya K.'nin ailesine haber verdi.

    Bolu da uyurgezer olan genç, 3 üncü kattan aşağı düştü #1

    HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, yaralı genç kız ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Rüya K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay Yeri İncele Şube Müdürlüğü ekipleri genç kızın düştüğü evde araştırma yaptı.

    Bolu da uyurgezer olan genç, 3 üncü kattan aşağı düştü #2

    Bolu da uyurgezer olan genç, 3 üncü kattan aşağı düştü #3

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