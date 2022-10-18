Bolu'da uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay ceza verildi

Uyuşturucu ve kilitli poşetlerle yakalanarak tutuklanan uyuşturucu sanığı, savunma yaptı. Kilitli poşetler için “Eşimin tokalarını koymak için kullanıyorum” diyen sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl aralık ayında yaptıkları yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada; 2 tabanca, hassas terazi, uyuşturucu madde içmek için kullanılan aparat ve kilitli poşetler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tutuklandı

Otomobil sürücüsü Sinan Batur, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Sinan Batur, karar duruşmasına çıktı.

“Eşimin tokalarını koymak için kullanıyorum”

Suçlamaları kabul etmeyen Sinan Batur, “Arabamın içerisinde bulunan kilitli naylon poşetler eşime aittir. O poşetleri eşimin tokalarını koymak için kullanıyorum. Uyuşturucular ise bana aittir. Ama satmak için değil kullanmak için bulunduruyordum. Beraatimi istiyorum.” dedi.

12 yıl 6 ay ceza aldı

Mahkemeye mütalaasını sunan savcı, sanığın 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

DHA’nın haberine göre mahkeme heyeti, Sinan Batur’u 12 yıl 6 ay hapis ile cezalandırdı.