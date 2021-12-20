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    Bolu’da üzerine ağaç parçası düştü, hastanede öldü

    Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü yaparken üzerlerine ağaç parçası düşen 55 yaşındaki adam yaşamını yitirdi, yanındaki kişi ise yaralandı.
    • DHA
    • 20.12.2021 - 14:26
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    Bolu’da üzerine ağaç parçası düştü, hastanede öldü

    Hafta sonu gezisi için arkadaşlarıyla Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki Sülüklügöl Tabiat Parkı'na gelen Hüseyin Fırat (55) ve Ferdi Fırat'ın (39) üzerlerine, yürüyüş yaptıkları sırada kırılan ağaç parçası düştü.

    Hüseyin Fırat ve Ferdi Fırat, yaralandı.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Hüseyin Fırat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Ferdi Fırat'ın ise tedavisi sürüyor.

    Bolu’da üzerine ağaç parçası düştü, hastanede öldü #1

    Bolu’da üzerine ağaç parçası düştü, hastanede öldü #2

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