Bolu'da yanan ormanlarda yeşillendirme çalışması Orman yangınında zarar gören yaklaşık 3 bin 300 hektarlık alanın yeniden ağaçlandırılması için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

DHA

Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyünde, 15 Ağustos'ta orman yangını çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, yapılan müdahale ile 3 günde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre Göynük'te 3 bin 300 hektar alan zarar gördü.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yanan alanların tekrar yeşillendirilmesi için çalışma başlatıldı.

ETÜT ÇALIŞMALARI BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

Ekiplerin ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra iş makineleriyle orman yollarının onarım işlemleri de sürüyor.

Toplam 40 kilometre yeni yol ve 48 kilometre büyük onarım programlarının tamamlanmasının ardından, yanan alanların ağaçlandırılıp bölgenin tekrar yeşillendirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Dedeler ve Alançayı Orman İşletme şefliklerinde yürütülen yeni yol etüt çalışmalarının, büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)