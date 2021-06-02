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    Bolu’da yangın: Ahır, samanlık ve garaj kül oldu

    Gece saatlerinde ahır, samanlık ve garajın bulunduğu ahşap yapıda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyünce, bitişiğinde bulunan yapıya da sıçradı.
    • DHA
    • 02.06.2021 - 08:38
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 09:14
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    Bolu’da yangın: Ahır, samanlık ve garaj kül oldu

    Bolu’nun merkeze bağlı Sazakşeyhler köyünde Hüseyin Yalçınkaya’ya ait içerisinde ahır, samanlık ve garajın bulunduğu ahşap yapıda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Gece saatlerinde yükselen alevler kısa sürede büyüdü, yapının her yerini sardı.

    Yapının bitişiğinde bulunan Metin Özcan’a ait ahır, samanlık ve garaja da sıçradı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Söndürme çalışmalarına köyde yaşayan vatandaşlar da destek verdi.

    Özcan ve Yalçınkaya'nın araçları, zarar görmeden garajdan çıkarıldı.

    Bolu’da yangın: Ahır, samanlık ve garaj kül oldu #1

    Bolu’da yangın: Ahır, samanlık ve garaj kül oldu VİDEO

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken; 2 ahır, samanlık ve garaj kullanılamaz hale gele geldi.

    Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için, inceleme başlatıldı.

    Bolu’da yangın: Ahır, samanlık ve garaj kül oldu #2

    Bolu’da yangın: Ahır, samanlık ve garaj kül oldu #3

    Bolu’da yangın: Ahır, samanlık ve garaj kül oldu #4

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    Bolu’da yangın: Ahır, samanlık ve garaj kül oldu #6

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