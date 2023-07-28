Bolu'da yangın büyüyor! 15 hektarlık alan kül oldu Bolu’nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale sürüyor. Karadan ve havadan müdahale edilen yangın hızla büyürken, 15 hektarlık alanın yandığı öğrenildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde Aşağıkınık Köyü mevkisinde ormanlık alana düşen yıldırım, yangına neden oldu.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmek için, bölgeye ekipler sevk edildi.

Dünden beri yangın sönmezken havadan ve karadan müdahale ise sürüyor.

15 hektarlık alan yandı...

7 helikopter havadan müdahale ederken, karadan yollar açılarak arazözlerle söndürme çalışmalarına katkı sağlanıyor.

İtfaiye ekipleri, orman işletme ekipleri ve vatandaşlar yangına müdahalesi sürürken yaklaşık 15 hektarlık alan tamamıyla yandı.