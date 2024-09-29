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Bolu'da yangın paniği: Ahşap ev alevlere teslim oldu

Bolu'da yangın paniği: Ahşap ev alevlere teslim oldu Karaçayır Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim olan ahşap ev, yangın sonrası adeta küle döndü.