İHA
Bolu'da Karaçayır Mahallesi üzerinde kimsenin yaşamadığı iki katlı ahşap evde yangın çıktı.
Sabah saatlerinde evi saran sebebi bilinmeyen yangın, kısa sürede büyüdü.
Yangını fark eden mahalle halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından alev alev yanan ahşap ev, uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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