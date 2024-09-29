İHA

Bolu'da Karaçayır Mahallesi üzerinde kimsenin yaşamadığı iki katlı ahşap evde çıktı.

Sabah saatlerinde evi saran sebebi bilinmeyen yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangını fark eden mahalle halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından alev alev yanan ahşap ev, uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Editör