Bolu'da yaşanan kazada 6 kişi yaralandı

İHA
Bolu D-100 kara yolu Karacaağaç Mahallesi mevkisinde Ankara istikametinde seyreden Uğur Y. yönetimindeki otomobil ile karşı şeritten gelerek U dönüşü yapmak isteyen Uğur A. idaresindeki otomobil çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan bir yaralı ise itfaiye yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi.
Araçlar hurdaya döndü
Meydana gelen kazada otomobiller kullanılamaz hale gelirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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