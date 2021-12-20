Bolu'da yaşlı kadın, evinin yanındaki yangını korkuyla izledi

Evinin bitişinde bulunan samanlık yangının sıçramasından korkan 82 yaşındaki kadın, korku dolu gözlerle yangının söndürülmesini seyretti.

Bolu'nun Yumrukaya köyü Çukur Mahallesi'nde, saat 15.30 sıralarında bir samanlıkta yangın çıktı.

82 yaşındaki Münevver ve Mehmet Çırpan çiftinin, oğulları Metin Çırpan ile yaşadığı 2 katlı evin bitişiğindeki samanlık yangını hızla büyüdü.

Köylülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYVANLAR KURTARILDI

Bu sırada, köylülerin de yardımıyla ahırdaki 12 koyun dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri ahır ve samanlıktan yükselen alevlere müdahale etti.

KORKU DOLU GÖZLERLE İZLEDİ

Yangını korkuyla izleyen Münevver Çırpan'ı, yakınları ve komşuları teselli etmeye çalıştı. Yangın, eve sıçramadan söndürüldü, küle dönen ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.





























