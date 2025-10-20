Bolu’da yaya geçidinden geçen çocuğa otomobil çarptı

- Bolu’da 4 yaşındaki bir çocuğa yaya geçidinde E.Ç. yönetimindeki otomobil çarptı.
- Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, bacağından yaralandı ve hastanede tedavi edildi.
- Kaza anı bir aracın kamerasına yansıdı ve çocuğun taburcu edildiği açıklandı.
Bolu’nun Kuvayi Milliye Bulvarı Sağlık Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki H.M.B’ye otomobil çarptı.
ÇOCUK SAVRULDU, AİLESİ PANİKLEDİ
E.Ç. idaresindeki 14 ACP 119 plakalı Tofaş marka otomobilin çarpmasıyla küçük çocuk savrularak yaralandı. Kaza anında panik yaşayan aile, hemen çocuğun yanına koştu.
ÇOCUĞUN KIRILAN BACAĞI TEDAVİ EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan H.M.B, hastaneye kaldırıldı. Bacağının kırıldığı belirlenen çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi.
KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA
Yaşanan kaza, çevredeki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çocuğun ailesiyle birlikte yola çıktığı anda otomobilin hızla geldiği ve çarpmanın ardından yaşanan panik anları görüldü.