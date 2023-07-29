Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangınla mücadele sürüyor

Bolu alevlere teslim oldu.
27 Temmuz Perşembe günü öğleden sonra Aşağıkınık köyü mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
Gün boyu helikopterlerle ve arzözlerle müdahale edilen yangına zorlu arazide müdahale ediliyor.
Çalışmalar aralıksız devam ediyor
Dün akşam havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi. Sabahın erken saatlerinde havadan helikopterlerle ve karadan arazözlerle ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürdü.
Söndürme çalışmalarına, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı, 6'sı Orman Genel Müdürlüğüne ait 7 helikopter, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Karabük ve civar illerden gönderilen çok sayıda arazöz ve orman işçileri tarafından iş makineleriyle destek veriliyor.
Yangın 20 hektarlık alanda etkili
Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada yangının 20 hektarlık bir alanda etkili olduğu belirtildi.