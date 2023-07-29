Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangınla mücadele sürüyor Göynük ilçesinde 2 gün önce yıldırım düşmesi neticesinde başlayan orman yangınına gece gündüz demeden müdahale ediliyor.

İHA

Bolu alevlere teslim oldu.

27 Temmuz Perşembe günü öğleden sonra Aşağıkınık köyü mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

Gün boyu helikopterlerle ve arzözlerle müdahale edilen yangına zorlu arazide müdahale ediliyor.

Çalışmalar aralıksız devam ediyor

Dün akşam havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi. Sabahın erken saatlerinde havadan helikopterlerle ve karadan arazözlerle ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürdü.

Söndürme çalışmalarına, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı, 6'sı Orman Genel Müdürlüğüne ait 7 helikopter, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Karabük ve civar illerden gönderilen çok sayıda arazöz ve orman işçileri tarafından iş makineleriyle destek veriliyor.

Yangın 20 hektarlık alanda etkili

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada yangının 20 hektarlık bir alanda etkili olduğu belirtildi.