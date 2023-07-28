Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınla mücadele sürüyor Yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan çalışmaların sürdüğü mücadelede köylülerin de bulunduğu 120 kişinin canla başla çalıştığı belirtildi.

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AA

Yurt genelinde bir yandan kavurucu sıcaklar etkisini gösterirken bir yandan da son günlerde yağmur yağışları etkisini gösteriyor.

Sıcak havaların etkisini gösterdiği bölgelerde orman yangınları hakim olurken Bolu'da da yıldırım düşmesi yangına sebep oldu.

Göynük ilçesinde Aşağıkınık köyü mevkiindeki ormanlık alanda, dün öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi.

Havadan karadan mücadele

Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütüyor.

Arazinin eğimli olması nedeniyle yangına karadan müdahalenin zor olduğu bölgede çalışmalara helikopterle de destek veriliyor.

120 kişi çalışma yürütüyor

Yangına, İstanbul ve Bursa'dan gelen 2 yangın söndürme helikopteri, 5 iş makinesi, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 20 ilk müdahale aracı ve aralarında köylülerin de bulunduğu 120 kişiyle müdahale ediliyor.

Yangının, havadan ve karadan süren çalışmalarla kontrol altına alınmasına çalışılıyor.