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    Bolu'da, yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

    Trabzon’dan İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor bölümünden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.
    • 15.08.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 10:24
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    Bolu'da, yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

    Bolu’da, Trabzon’dan İstanbul’a seyir halinde olan Barış Baca idaresindeki yolcu otobüsü, saat 06.30 sıralarında, TEM Otoyolu’nun Çaydurt mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı.

    Otobüsü sağ şeride çeken Baca, yolcuları tahliye etti.

    DHA’nın haberine göre; yolcuların tahliyesinden sonra alevler daha da büyüdü.

    2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Otobüsü saran alevler, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

    Bolu'da, yolcu otobüsü alevlere teslim oldu VİDEO

    Otobüs ve eşyalar kullanılamaz hale geldi

    Otobüs ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi Yangının söndürülmesi ile ulaşım da normale döndü.

    Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bolu da, yolcu otobüsü alevlere teslim oldu #1

    Bolu da, yolcu otobüsü alevlere teslim oldu #2


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