Bolu'da, yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Bolu'da, yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Trabzon’dan İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor bölümünden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.

Bolu’da, Trabzon’dan İstanbul’a seyir halinde olan Barış Baca idaresindeki yolcu otobüsü, saat 06.30 sıralarında, TEM Otoyolu’nun Çaydurt mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı.

Otobüsü sağ şeride çeken Baca, yolcuları tahliye etti.

DHA’nın haberine göre; yolcuların tahliyesinden sonra alevler daha da büyüdü.

2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Otobüsü saran alevler, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Bolu'da, yolcu otobüsü alevlere teslim oldu VİDEO



Otobüs ve eşyalar kullanılamaz hale geldi

Otobüs ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi Yangının söndürülmesi ile ulaşım da normale döndü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.