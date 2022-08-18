Zehirlenme vakalarının yaşandığı Yuva köyündeki vatandaşlar, evlerini terk etmeye başladı. Köyde, gün geçtikçe sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Bolu merkeze bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde Kurban Bayramı’nın son günü itibariyle yaşanan zehirlenme vakaları, vatandaşların köylerini terk etmesine neden oldu.

1 kişinin öldüğü 141 kişinin de hastanelerde tedavi gördüğü olayda 115 hasta tedavilerinin ardından taburcu edilirken, tedavileri devam edenlerin arasında entübe edilen hastalar oldu.

Köyde bulunan su depolarında temizlik ve klorlama çalışmaları yapıldı.

İHA’nın haberine göre; vatandaşların evlerine sular yeniden verilmeye başlamasına rağmen suların içme suyu olarak kullanılmaması isteniyor.

“Bunu kim yaptıysa bulunmasını istiyorum”

Zehirlenme vakalarındaki artışlar ve zehirlenen vatandaşların durumları köyde yaşayanları tedirgin ediyor. Şebeke suyunu kullanamayan ve korku dolu günler yaşayan vatandaşlar, köyden şehir merkezine göç etmeye başladı.

Kanlı ishal ve kusma şikayetiyle gittiği hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Fatma Keskinkılıç (70), "İçim rahat değil. Suya elimi bile süremiyorum. Korkuyorum. Hazır suyla banyo yapıyorum. Hazır suyla banyo ne kadar olur. Bunu kim yaptıysa bulunmasını istiyorum. Herkes taşındı. Kimseler yok. Burada kalsalar ne yapacaklar? Pis suyu mu içecekler? Ben de taşınalım diyorum. Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Ev alsak paramız yok. Ev kirası çok pahalı." dedi.

Bolu'da, zehirlenme vakaları artınca köylüler evlerini terk etmeye başladı VİDEO

“Millet kiraya gidiyor”

Torunu ve gelininin de hasta olduğunu gözyaşları içinde anlatan Seher Kavcıoğlu (74), "Ben buraya geleli 40 sene oldu. Böyle bir şey görmedim. Ne olacak bu mahallenin hali? Yukarı ve Aşağı Yuva’da bir şey olmuyor da burada neden oluyor? Bunun bir nedeni var. Bir şey yaptılar. Millet kiraya gidiyor. Kiraya gidebilecek var, gidemeyecek var. Ben kiraya gitsem nasıl ödeyeceğim?

“Herkes evini satıp gitmeye karar verdi”

Karşıdaki komşu gitti. Yukarıdaki gidecek. Kiracı vardı gitti. Milletin çocukları 1 aydır Ankara’da. Benim torunum, gelinim hasta oldu. Hepimiz can taşıyoruz. Benim torunum, gelinim ölseydi ne yapardım? Herkes evini satıp gitmeye karar verdi.

“Taşıma suyla ne zamana kadar idare edeceğiz”

Köyden cenaze çıkmış gibi sessiz kaldı. Oğlum sabah işten geldi, banyo yapmadan yattı çocuk. Su gelmiyor. 1 haftadan beridir su yok. Çaypınar köyünde kızım var. Oradan doldurduk suları. Taşıma suyla ne zamana kadar idare edeceğiz?" diye konuştu.