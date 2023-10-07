Bolu'daki çöp poşetinin içinden köpek ölüsü çıktı Mesire alanından gelen kötü koku üzerine harekete geçen ekipler, koli bandıyla paketlenen poşetin içerisinde köpek cesedi olduğunu belirledi.

DHA

Bolu'nun Gölköy mesire alanına gidenler, koli bantlarıyla sarılı siyah bir poşetten gelen koku üzerine, çocuk cesedi olduğu şüphesiyle polise haber verdi.

İhbarla olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, poşeti açtı.

Köpek ölüsü çıktı

Yapılan kontrolde poşetten köpek ölüsü çıktı. Koli bandıyla paketlenmiş halde bulunan poşetin içine köpeği koyarak ölümüne sebep olan kişinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Köpeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)