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- Bolu'da doğa yürüyüşü ölümle sonuçlandı
Bolu'da doğa yürüyüşü ölümle sonuçlandı
Parkta doğa yürüyüşü yaparken üzerlerine ağaç parçası düşen yaralılardan Hüseyin Fırat, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, Ferdi Fırat'ın tedavisi devam ediyor.
- AA
- 20.12.2021 - 13:31
Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Sülüklügöl Tabiat Park'ına gelen Hüseyin (55) ve Ferdi Fırat (39), doğa yürüyüşü yaptıkları sırada ağaç parçasının kırılıp üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
1 ÖLÜ: 1 YARALI
Yaralılardan Hüseyin Fırat, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Ferdi Fırat'ın tedavisi ise sürüyor.