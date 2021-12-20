Bolu'da doğa yürüyüşü ölümle sonuçlandı

Parkta doğa yürüyüşü yaparken üzerlerine ağaç parçası düşen yaralılardan Hüseyin Fırat, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, Ferdi Fırat'ın tedavisi devam ediyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Sülüklügöl Tabiat Park'ına gelen Hüseyin (55) ve Ferdi Fırat (39), doğa yürüyüşü yaptıkları sırada ağaç parçasının kırılıp üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

1 ÖLÜ: 1 YARALI

Yaralılardan Hüseyin Fırat, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Ferdi Fırat'ın tedavisi ise sürüyor.