Bolu'daki genç, kazadan kaçarken sakatlandı Kontrolden çıkan otomobil bir apartmanın bahçesine uçarken bu sırada kaldırımda yürüyen genç, otomobilin kendisine çarpmaması için hamle yaptığı sırada ayağından sakatlanarak yaralandı.

İHA Bolu'da korkunç bir kaza yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 ACE 026 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle oluşan su birikintisi sebebiyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan otomobil, bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazadan kaçarken düştü O sırada yaya kaldırımında yürüyen genç, üzerine gelen otomobilin kendisine çarpmasından kurtulmak için hamle yaptı. Kaçmaya çalışan genç, düşerek ayağından sakatlandı. Mahalle sakinleri sesleri duyar duymaz sokağa çıktı. Yaralı gence yardım eden vatandaşlar otomobilde bulunan 2 kişiyi de araçtan çıkarttı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sakatlanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan 2 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.