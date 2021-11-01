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    Bolu'daki prefabrik ev küle döndü

    Prefabrik evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 1 saatte söndürülüp kullanılamaz hale gelen evdeki yangın için soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 11:56
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 13:30
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    Bolu'daki prefabrik ev küle döndü

    Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde Özgür Balcıoğlu'na ait prefabrik evde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Alevlerin yükseldiği yangında prefabrik ev küle döndü.

    Evden yükselen dumanları fark eden mahalleli, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

    Bolu daki prefabrik ev küle döndü #1

    YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    Olay yerine gelen ekipler, yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü.

    Çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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    Bolu daki prefabrik ev küle döndü #4

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