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- Bolu'daki prefabrik ev küle döndü
Bolu'daki prefabrik ev küle döndü
Prefabrik evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 1 saatte söndürülüp kullanılamaz hale gelen evdeki yangın için soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 01.11.2021 - 11:56
- Güncelleme : 01.11.2021 - 13:30
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde Özgür Balcıoğlu'na ait prefabrik evde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiği yangında prefabrik ev küle döndü.
Evden yükselen dumanları fark eden mahalleli, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen ekipler, yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü.
Çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.