Bolu'daki tavuk çiftliği inşaatı cinayetinden yargılanan sanığa müebbet hapis cezası Bolu'da tavuk çiftliği inşaatında ustasını 79 bıçak darbesiyle öldüren Necati Geyik, son duruşmada tacize uğradığını ileri sürdü. Önceki duruşmalarda belirtilmeyen iddianın indirim için ortaya atıldığına kanaat getirilip, sanığa indirim uygulanmadan müebbet verildi.

Geçtiğimiz yıl Bolu'daki tavuk çiftliği inşaatında gerçekleşen cinayette karar çıktı..

Yenigeçitveren köyündeki tavuk üretim çiftliğinde meydana gelen olayda Necati Geyik ile çiftlikte tadilat işinde birlikte çalıştığı ustası Ahmet Kuyucu arasında tartışma çıktı. Geyik, bıçakla ustası Kuyucu'ya saldırdı.

79 bıçak darbesiyle öldürdü

Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 79 bıçak darbesiyle yere yığılan Kuyucu, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Geyik ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Necati Geyik hakkında, müebbet hapis istemiyle Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"Utancımdan söyleyemedim, cinsel tacize uğradım"

Karar duruşmasına, tutuklu sanık Necati Geyik ve taraf yakınları ile avukatları katıldı. Son sözleri sorulan Geyik, Ahmet Kuyucu'nun kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve gözünün döndüğünü öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

Şimdiye kadar utancımdan bu olayı sizlere söyleyemedim. Cinayeti işlememin nedeni; yatağımda, banyoda ve mutfakta uğradığım cinsel tacizden kaynaklıydı. Olay günü ustam, bana yine cinsel saldırıda bulununca kan beynime sıçradı ve mutfakta bulduğum ekmek bıçağıyla maktule saldırdım. Kendim teslim oldum. Jandarmaya ve ambulansa bile ben haber verdim.

Mahkeme heyeti indirim için ortaya atıldığı kanaatine vardı, müebbet hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda belirtilmemesi nedeniyle cezaya indirim uygulanması için iddianın ortaya atıldığına kanaat getirdi.

Sanık Necati Geyik'in cezasında indirim uygulanmayıp, müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.