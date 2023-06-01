Bolu'daki tavuk fabrikasında banda sıkışan işçi kurtarılamadı Mesai saatleri içinde canlı tavuk kabul bölümünde çalışan Recep Semiz, banda sıkıştı. Olay yerinde can veren Semiz, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

İHA

Bolu'daki tavuk üretimi fabrikasında korkunç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçi olarak çalışan Recep Semiz (50), canlı tavuk kabul bölümünde bulunan banda sıkıştı.

Diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cesedini itfaiye çıkardı

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinde hayatını kaybettiği tesit edilen Recep Semiz, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Semiz'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.