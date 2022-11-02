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    Bolu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul'a ilerleyen yolcu otobüsündeki şüpheli kişilerin eşyalarında 103 gram metamfetamin buldu. 2 şüpheli de tutuklandı.
    • 02.11.2022 - 16:32
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    Bolu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsündeki kişilerde, uyuşturucu madde bulundurulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen yolcu otobüsünü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

    103 gram metamfetamin bulundu

    Yolcular ve eşyalarında yapılan aramalarda E.K. ve A.Y.’ya ait 103 gram metamfetamin ele geçirildi.

    2 kişi tutuklandı

    Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve A.Y. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Bolu daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı #1


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