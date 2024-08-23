Bolu'daki yangında tahliye edilen köylüler, dönmeye başladı Kızılcahamam ilçesinde çıkarak Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle köylerinden tahliye edilen vatandaşlar, yuvalarına yeniden kavuştu.

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DHA

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan orman yangını, Bolu'nun Gerede ilçesine sıçradı.

Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle Gerede ilçesindeki Demirler, Berçinçatak ve Kavacık köylerindeki 220 kişi evlerinden tahliye edildi.

Eskişehir, Ankara, İstanbul, Yozgat, Kırıkkale, Bolu, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'dan bölgeye sevk edilen ekiplerin 2 gün boyunca süren çalışmaları sonucu yangın dün kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

KÖYLÜLER EVLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI

Yerleşim yerlerine yönelik tehdidin ortadan kalkması üzerine vatandaşlar 49 saatin ardından evlerine dönmeye başladı. Demirler köyünde yangında kaybolan hayvanlar da bulundu.

Vatandaşlar normal yaşantılarına devam ederken, bölgeye henüz elektrik verilemiyor. Demirler köyünde cuma namazı öncesi vatandaşları namaza çağıran cami imamı, öğlen ezanını çıplak sesle okudu.

"YAYLADA 10 EV YANDI"

Demirler köyünde oturan Döndü Bulut, "Yangın Şahinler köyü tarafından bizim köyümüze kadar geldi. Akşam köyden tahliye edildik. Bize köy dışında yemek verdiler. Arabalarımızı köyün dışına kadar götürdük, arabada yattık. Yaylada 10 kadar ev vardı. Onlar içindeki eşyalarla beraber yandı." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)