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- Bolu'daki yolcunun vücuduna sarılı esrar ele geçirildi
Bolu'daki yolcunun vücuduna sarılı esrar ele geçirildi
Uyuşturucu madde ile İstanbul'a seyahat eden şüpheli üzerine harekete geçen polisler, şahsın vücuduna bağlı 940 gram esrar ele geçirdi.
- 23.05.2022 - 16:20
- Güncelleme : 23.05.2022 - 16:40
Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a giden bir yolcunun uyuşturucu taşıdığı bilgisiyle harekete geçti.
Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.
Otobüste narkotik köpeği ile yapılan aramalar sonucunda, şüpheli şahıs tespit edildi.
940 gram esrar, vücuduna sarılı halde bulundu
DHA'nın aktarımına göre, yolculardan Yusuf K.'nin vücuduna sarılı 940 gram esrar ele geçirildi.
Şahıs adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan Yusuf K., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.