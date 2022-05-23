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    Bolu'daki yolcunun vücuduna sarılı esrar ele geçirildi

    Uyuşturucu madde ile İstanbul'a seyahat eden şüpheli üzerine harekete geçen polisler, şahsın vücuduna bağlı 940 gram esrar ele geçirdi.
    • 23.05.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 16:40
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    Bolu'daki yolcunun vücuduna sarılı esrar ele geçirildi

    Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a giden bir yolcunun uyuşturucu taşıdığı bilgisiyle harekete geçti.

    Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

    Otobüste narkotik köpeği ile yapılan aramalar sonucunda, şüpheli şahıs tespit edildi.

    940 gram esrar, vücuduna sarılı halde bulundu

    DHA'nın aktarımına göre, yolculardan Yusuf K.'nin vücuduna sarılı 940 gram esrar ele geçirildi.

    Şahıs adliyeye sevk edildi

    Gözaltına alınan Yusuf K., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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