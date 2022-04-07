Bolu'daki yurtta sokak hayvanlarını besleyene kınama verilecek

Saldırgan sokak hayvanları nedeniyle karar alan kız öğrenci yurdu müdürlüğü, sokak hayvanlarının beslenmesi halinde besleyen kişiye kınama cezası vereceklerini duyurdu.

Bolu’daki Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin kampüsünde bulunan çok sayıda başıboş köpek ile ilgili yeni bir adım atıldı.

Kampüsün içerisinde bulunan kız öğrenci yurdunu ilgilendiren kararla, sokak hayvanlarının beslenmesine ilişkin cezalandırma getirildi.

Kız öğrenci yurdunun müdürlüğü, aldıkları yeni kararları yurdun belirli noktalarına asarak açıkladı.

Sokak hayvanı besleyene ceza

Müdürlük, kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin sokak hayvanlarını beslemesinin yasaklandığını duyurdu.

"Öğrencilerimiz, kınama cezası ile tecziye edilecektir"

Yurt kapısının girişine asılan yasak yazısında, “Yurt bina ve eklentileri ile açık alanlarda hayvan beslemek fiilini işleyen öğrencilerimiz kınama cezası ile tecziye edilecektir.” denildi.



