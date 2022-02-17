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    Borçlarını ödeyemeyen Akçakale Belediyesi icralık oldu

    Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Belediyesi, borçlarını ödemediği gerekçesiyle icralık oldu. İcra sonrası belediyeye ait eski hizmet binasının ihale yoluyla satışa çıkarılacağı açıklandı.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 13:37
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    Borçlarını ödeyemeyen Akçakale Belediyesi icralık oldu

    Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Belediyesi, borçlarını ödemediği için icralık olduğunu duyurdu.

    Açıklamada, belediyeye ait eski hizmet binasının icra yoluyla satılacağı ve ihale aşamasına gelindiği belirtildi.

    Belediyeden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    “HER VATANDAŞIMIZIN HAKKINI KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ”

    “Akçakale Belediyemizin geçmiş dönemden kalan borçları nedeni alacaklılar tarafından icraya başvurulduğu ve sürecin icra yoluyla ihale aşamasına geldiği kamuoyuna duyurulur. Bir yanda Akçakale’miz için rutin hizmetleri yaparken bir taraftan da belediyecilik hizmetlerinin ötesinde Akçakale’mizin gelişmesi için istihdam başta olmak üzere birçok projeler hayata geçirmeye devam ediyoruz. Akçakale'de hizmet atağının yanı sıra hukuki mücadelelerle de Akçakale'de yaşayan her vatandaşımızın hakkını korumaya devam ediyoruz.

    “HUKUKİ MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR”

    Önceki dönemden kalma alacakları nedeni ile kurumumuza müracaat eden alacaklıların fatura karşılığı bulunmadığı için talep edilen ödemeler tarafımızca yapılmamıştır. Yaşanan süreç esnasında belediyemizin eski binası ile ilgili icra kararı verilmiş ve eski belediye yerinin ihalesi yapılacak. Belediye başkanlığımızın fatura karşılığı olmayan iş ve işlemlere karşı hukuki mücadelemiz devam etmektedir. Belediye eski binasının yerinin kamuda kalması için de hukuki mücadelemiz sürüyor.”


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