Boris Johnson'dan Rusya'ya yaptırım kararı

G7 Liderler Zirvesi'nde konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’dan yapılan altın ithalatını yasaklayacağını belirterek, "Putin rejimini fonlarından mahrum bırakmamız gerekiyor" dedi.

Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Elmau Sarayı’nda başlayan G7 Liderler Zirvesi'ne İngiltere Başbakanı Boris Johnson da katılım sağladı.

Covid-19 salgınının ardından ilk kez düzenlenen zirve öncesinde açıklamalarda bulunan Boris Johnson; İngiltere, ABD, Kanada ve Japonya’nın Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına cevap vermek için Rusya’dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurdu.

"Putin rejimini fonlarından mahrum bırakmamız gerekiyor"

Toplantıda alınacak kararlara değinen Johnson, "Bugün duyuracağımız yaptırımlar direkt olarak Rus oligarkları ve Putin’in savaş makinesi kalbini vuracak. Putin, azalan kaynaklarını bu anlamsız ve barbarca savaş için heba ediyor.

Hem Ukrayna hem de Rusya halkı pahasına egosunu finanse ediyor. Putin rejimini fonlarından mahrum bırakmamız gerekiyor. İngiltere ve müttefiklerimiz de tam olarak bunu yapıyor." dedi.

Yasak, önümüzdeki haftalarda parlamentoya sunulacak

İHA'nın haberine göre; altın ithalatı yasağına ilişkin mevzuat önümüzdeki haftalarda parlamentoya sunulacak. Yasak, yeni çıkarılan veya rafine edilmiş altınlar için geçerli olacak.



