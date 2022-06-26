Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
360.570
-0.43%
BTXN Coin
6.95
-5.05%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Boris Johnson'dan Rusya'ya yaptırım kararı

    G7 Liderler Zirvesi'nde konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’dan yapılan altın ithalatını yasaklayacağını belirterek, "Putin rejimini fonlarından mahrum bırakmamız gerekiyor" dedi.
    • 26.06.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 10:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Boris Johnson'dan Rusya'ya yaptırım kararı

    Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Elmau Sarayı’nda başlayan G7 Liderler Zirvesi'ne İngiltere Başbakanı Boris Johnson da katılım sağladı.

    Covid-19 salgınının ardından ilk kez düzenlenen zirve öncesinde açıklamalarda bulunan Boris Johnson; İngiltere, ABD, Kanada ve Japonya’nın Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına cevap vermek için Rusya’dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurdu.

    "Putin rejimini fonlarından mahrum bırakmamız gerekiyor"

    Toplantıda alınacak kararlara değinen Johnson, "Bugün duyuracağımız yaptırımlar direkt olarak Rus oligarkları ve Putin’in savaş makinesi kalbini vuracak. Putin, azalan kaynaklarını bu anlamsız ve barbarca savaş için heba ediyor.

    Hem Ukrayna hem de Rusya halkı pahasına egosunu finanse ediyor. Putin rejimini fonlarından mahrum bırakmamız gerekiyor. İngiltere ve müttefiklerimiz de tam olarak bunu yapıyor." dedi.

    Yasak, önümüzdeki haftalarda parlamentoya sunulacak

    İHA'nın haberine göre; altın ithalatı yasağına ilişkin mevzuat önümüzdeki haftalarda parlamentoya sunulacak. Yasak, yeni çıkarılan veya rafine edilmiş altınlar için geçerli olacak.

    Boris Johnson dan Rusya ya yaptırım kararı #1


    İlginizi Çekebilir

    Ürdün'de kolları olmadan mozaik sanatı yapıyor
    Dünya

    Ürdün'de kolları olmadan mozaik sanatı yapıyor

    Hacı Sabancı evlendi, kılıçla pasta kesmesi sosyal medyada dalga oldu! 'Pasta yıkılacak sandım'
    Medya

    Hacı Sabancı evlendi, kılıçla pasta kesmesi sosyal medyada dalga oldu! 'Pasta yıkılacak sandım'

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir