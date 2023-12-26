Borsacı Nihat Özçelik ve 7 şüpheliye operasyon: Gözaltına alındılar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 8 şüpheliye yönelik 'rüşvet', 'şantaj', 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs' ve 'resmi belgede sahtecilik' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Borsayı manipüle edenlere geçit yok.

Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

'Rüşvet', kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi', 'şantaj', 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından gerçekleştirilen operasyona çok sayıda polis katıldı.

Özçelik ve 7 kişi gözaltına alındı

Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise elde edilen dijital materyallerle birlikte 1 adet ruhsatsız uzun namlulu silah ile 2 adet çelik yeleğe el konuldu.

Birçok kez borsada işlem yasağı cezası aldı

Öte yandan Patronlar Dünyası'ndan Ulaş Yıldız'ın haberine göre, borsada halka açık 5-6 firmanın gizli sahibi olduğu ileri sürülen lise mezunu Özçelik, çok kısa sürede milyar dolarlık servet yaptı.

Birçok kez borsada işlem yasağı cezası almasına rağmen Özçelik’in bu yükselişinin kaynağı merak ediliyordu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)