İstanbul'da 4 yaşındaki oğlunu kaçırarak dilencilik yaptıran, çiçek sattıran vicdansız babaya karşı çaresiz kalan anne, hukuk mücadelesi başlattı.
Özbekistan uyruklu Zeminisa Şarupova, 5 yıl önce üniversite okumak için İstanbul'a geldi. O arada Yener Çolak ile tanışan Şarupova, yaşadıklarını şöyle anlattı:
Ben şirket kurucusuyum dedi, yabancılara iş veriyoruz dedi. Orada bana cinsel saldırıda bulundu. Ben bunu telafi edeceğim, seninle evleneceğim dedi. Ailemden beni istedi.
Kendisini sınır dışı ettirmek istedi
Bir oğulları olduktan sonra eşine şiddet uygulayan alkolik kocasının kendisini sınır dışı ettirmeye çalıştığını, çocuğunu da defalarca kaçırmaya yeltendiğini söyledi.
Evine zorla girdi, darbetti, oğlunu kaçırdı
2 hafta önce de evini basan eski kocası, kendisini darbettikten sonra 4 yaşındaki çocuğu kaçırdı.
"Çocuğumu dilendiriyor, onu bulmamda yardımcı olun"
Show Haber'e konuşan acılı anne, şunları söyledi:
Gece saatlerinde çocuğu çıkarmış dilendiriyor. Sabit kaldığı adresleri de yok. Düzenim bozuldu. Çocuğumu bulmamda yardımcı olun. Çocuğumu bulamadıkça bu adam, hem bana hem de evladıma büyük acılar yaşatacak.
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