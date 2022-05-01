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    Boynuna yüzüğünü taktığı şehidini son yolculuğuna uğurladı

    Şehit Piyade Er Nurettin Uzun'un gözü yaşlı nişanlısı, tabuta uzun süre sarıldı. Acılı genç kadının son yolculuğuna uğurladığı, şehidinden geriye ise nişan yüzüğü kaldı.
    • 01.05.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 17:47
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    Boynuna yüzüğünü taktığı şehidini son yolculuğuna uğurladı

    Bir ocak daha 19 Nisan günü şehit ateşiyle kavruldu.

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Nurettin Uzun için memleketi Samsun'da tören düzenlendi.

    Çarşamba ilçesi, Kabaceviz Mahallesi'nde Merkez Camii'nde ikindi vakti düzenlenen törene şehidin annesi Asiye, babası Lütfü, kardeşleri Aynur, Saliha ve Muhittin Uzun ile nişanlısı Sedanur Düzenli katıldı.

    Nişan yüzüğünü boynuna taktı

    Uzun'un geçen yaz nişanlandığı ve evlilik hazırlığında olduğu öğrenilen, yüzüğü takılı künyesini boynuna asan Sedanur Düzenli, şehidinin tabutuna sarılıp, oradan ayrılmak istemedi.

    DHA'nın aktarımına göre, şehidin kardeşleri de tabutun başında birbirine sarıldı.

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    Cenaze Kabaceviz Mahallesinde defnedildi

    Cenazeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.Namazının ardından Uzun'un cenazesi, Kabaceviz Mahallesi'nde toprağa verildi.

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