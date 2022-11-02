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    Bozkurt’taki Ezine Çayı çevresindeki çalışmalarda sona gelindi

    Selin vurduğu Ezine Çayı'nda su debisinin yükselmesiyle sular şehir merkezine kadar ulaşmıştı. Bölgede yapılan çalışmalarda 9 bin 860 metre betonarme duvar imalatının 6 bin 200 metres tamamlandı.
    • 02.11.2022 - 13:12
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    Bozkurt’taki Ezine Çayı çevresindeki çalışmalarda sona gelindi

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketi yaşandı.

    Afette Ezine Çayı'nın taşmasıyla 65 kişi hayatını kaybederken, 8 vatandaş ise kaybolmuştu.

    Şehir merkezine yayıldı

    İHA'nın aktarımına göre; çaydan taşan sel suları, şehir merkezinin iç kısımlarına yayılmaya başladı. Ezine Çayı üzerinde bulunan menfez ve geçici köprüler büyük zarar gördü.

    Bozkurt’taki Ezine Çayı çevresindeki çalışmalarda sona gelindi #1

    Büyük ölçüde tamamlandı

    Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, yaptığı yazılı açıklamada ilçedeki çalışmaları hızla sürdürdüklerini ifade ederek, büyük ölçüde tamamlandığını ifade eti.

    Bozkurt’taki Ezine Çayı çevresindeki çalışmalarda sona gelindi #2

    "Betonarme duvar imalatının 6 bin 200 metresi tamamlandı"

    Akca yaptığı açıklamada, “Bozkurt Ezine Çayı işi çerçevesinde bugüne kadar 3 adet kemer köprünün kaba inşaatları tamamlanmış, 1 adet kemer köprüde ise beton imalatları devam ediyor. 9 bin 860 metre betonarme duvar imalatının 6 bin 200 metresi tamamlanmış, 2 adet çelik yaya köprüsünde çalışmalar devam ediyor. Üst havza tedbirleri çerçevesinde ise 1 adet geçirgen tersip bendi, 2 adet klasik tersip bendi ve 2 adet sel tırmığı imalatları tamamlanmış ve 2 adet klasik tersip bendinde ise çalışmaların devam etmektedir. Kalan imalatlar en kısa sürede tamamlanacaktır.” ifadelerine yer verdi.

    Bozkurt’taki Ezine Çayı çevresindeki çalışmalarda sona gelindi #3

    Bozkurt’taki Ezine Çayı çevresindeki çalışmalarda sona gelindi #4


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