Euro
8.8033
0.15%
Dolar
7.311
0.21%
Altın
408.08
0.96%
Borsa
1.535
0.48%
Bitcoin
356.036
1.32%
EXEN Coin
16.54
-0.30%
8ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 8 C

    Bozüyük'te cinayet işleyen şahıs Kütahya'da yakalandı

    Tabancayla vurularak hayatını kaybeden Sani Kolcu’nun katili Ramazan Ç., gözaltına alındı.
    • DHA
    • 02.03.2021 - 16:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bozüyük'te cinayet işleyen şahıs Kütahya'da yakalandı

    Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Sani Kolcu, 25 Şubat günü, 4 Eylül Mahallesi 871 Sokak’ta tabancayla vuruldu.

    Ağır yaralanan Kolcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    KATİLİ KÜTAHYA'DA YAKALANDI

    Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada, şüphelinin Ramazan Ç. olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonunda da Ramazan Ç., Kütahya’da gözaltına alındı.

    Bozüyük ilçesine getirilen Ramazan Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Bozüyük te cinayet işleyen şahıs Kütahya da yakalandı #1

    Bozüyük te cinayet işleyen şahıs Kütahya da yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir