Bozüyük'te cinayet işleyen şahıs Kütahya'da yakalandı

Tabancayla vurularak hayatını kaybeden Sani Kolcu’nun katili Ramazan Ç., gözaltına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Sani Kolcu, 25 Şubat günü, 4 Eylül Mahallesi 871 Sokak’ta tabancayla vuruldu.

Ağır yaralanan Kolcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KATİLİ KÜTAHYA'DA YAKALANDI

Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada, şüphelinin Ramazan Ç. olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonunda da Ramazan Ç., Kütahya’da gözaltına alındı.

Bozüyük ilçesine getirilen Ramazan Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.