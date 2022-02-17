Bu camide namaz 5 vakit değil 3 vakit! Nedeni ise çok garip...

Bu camide namaz 5 vakit değil 3 vakit! Nedeni ise çok garip...

Trabzon'da yer alan Emine Usta Camisi'nde 5 vakit namaz kılınamıyor. Sebebi ise girişi mağazadan olan caminin mesai saati engeline takılması.

Trabzon'da halk, bu camiyi konuşuyor...

5 vakit namaz kılınamayan cami duyanları hayrete düşürürken, sebebi ise daha da ilginç

Trabzon'un en işlek sokağı olan Uzun Sokak’ta 4 ay önce inşa edilen 6 katlı binanın en üst katını müftülüğe tahsis eden Mustafa Usta, annesi adına cami yapılmasını istedi.

CAMİYE GİRİŞ MAĞAZADAN

Talebi kabul eden müftülük, katı 'Emine Usta Camisi' olarak düzenledi, imam atayarak, ibadete açtı.

Binanın diğer 5 katı ise sonradan kiralanınca camiye giriş ve çıkışlar, zemin katındaki mağazadan yapılmaya başlandı.

SABAH VE YATSI KILINAMIYOR

Mesai saatleri 09.00 ile 22.00 olan mağaza diğer saatlerde kapalı olduğu için camide sabah namazı ile yaz aylarında yatsı namazları kılınamıyor.

Camiye girişin mağazadan yapılması ise sokaktan gelip geçenlerin dikkatini çekiyor.