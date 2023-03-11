Bu da çamaşır hırsızı! Eskişehir'de motosikletli hırsızlar, balkondan kıyafetleri çalarak kaçtı Sabah saatlerinde bölgedeki bir mahallede tur atan motosikletli şahıslar, evin balkonundaki asılı kıyafetleri çalarak bölgeden uzaklaştı.

Hırsızlar için zaman, mekan ve ürün fark etmiyor. Bu kez görüntüler Eskişehir'den. Gündüz saatlerinde yaşanan olayda, hırsızların hedefi görenleri şaşkına çevirdi. Sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir ev, hırsızların radarına takıldı. Balkondaki kıyafetleri çaldı Motosikletteki yolcu konumundaki kişi, birinci kat balkonunda kuruması için asılan kıyafetleri çaldı. Şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Fark edildiler Bölgeden geçen bir kamyonetin sürücüsü, durumu fark edip motosikleti durdurmak istedi. Ancak şüpheliler kaçtı. Kamyonet sürücüsünün haber verdiği ev sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.