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    Bu sefer 'mutlu' bitmedi! 39 kadına masaj yaptırdı, birden fenalaştı...

    "Mutlu sonlu masaj" adı altındaki fuhuş yapılan bir merkeze giden 70 yaşındaki İngiliz, 39 kadının kendisine masaj yaptığı esnada yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2022 - 12:17
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    Bu sefer 'mutlu' bitmedi! 39 kadına masaj yaptırdı, birden fenalaştı...

    Dünya basını bu haberi konuşuyor...

    "Mutlu sonlu masaj salonu" olarak ifade edilen fuhuş merkezinde yaşanan olay, duyanları hem güldürdü hem düşündürdü.

    Tayland'ın Pattaya kentinde fuhuş yaptırılan masaj salonuna giden 70 yaşındaki İngiliz vatandaş, geri çıkamadı.

    39 kadının aynı anda masaj yaptığı sırada fenalaşan adam, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Olayın ardından masaj salonundaki kadınların ifadesi alındı.

    "BİR ANDA NEFESİ KESİLDİ"

    Yaşlı adamın aniden rahatsızlığını belirten bir masöz, "39 masör olarak aynı anda masaj yapıyorduk. Ancak bir anda nefesi kesilmeye başladı. Hemen yardım çağrısında bulunduk" dedi.

    Bu sefer mutlu bitmedi! 39 kadına masaj yaptırdı, birden fenalaştı... #1

    OTOPSİ YAPILACAK

    İhbarın üzerine masaj salonuna gelen polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda herhangi bir boğuşma ya darp izine rastlamadıklarını belirtti. 

    Kimliği henüz bulunamayan adama otopsi yapılacağı öğrenildi.

    Bu sefer mutlu bitmedi! 39 kadına masaj yaptırdı, birden fenalaştı... #2

    Bu sefer mutlu bitmedi! 39 kadına masaj yaptırdı, birden fenalaştı... #3

    Bu sefer mutlu bitmedi! 39 kadına masaj yaptırdı, birden fenalaştı... #4


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