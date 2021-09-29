Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheliye tahliye

İyi Partili Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tahliye edildi. Mahkeme şüphelinin kaçma şüphesinin bulunmadığını belirtti.

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, 20 Ağustos tarihinde Halk TV’de İpek Özbey’in programına konuk olduktan sonra Bakırköy'deki stüdyodan ayrıldığı sırada şüpheli S.O.'nun saldırısına uğramıştı.

Saldırganın Kavuncu'ya "Bir şey sorabilir miyim?" dedikten sonra yumruk attığı öğrenilmişti.

"ALÇAKLIK, NAMERTLİK, AHLAKSIZLIK..."

Saldırı sonrası yeniden canlı yayına çıkan Kavuncu, "Bu konu ile ilgili yetkililerin sorumluluk alması gerekir. Hukuk önünde hesaplaşacağız. Bu ülke hepimizin. Hiçbir siyasi partinin bu ülkeye zarar vermek için kurulduğunu düşünmüyorum. Mücadelemize daha hırslı, cesaretli, çok daha şuurlu ve çok daha hukuk çerçevesinde devam edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmaz. Emniyet görevlileri ne olduğunu sordular. Kamera kayıtlarını aldılar. Alçaklık, namertlik, ahlaksızlık... Doğru bildiğimiz yoldan sonuna kadar gitmeye devam edeceğiz." şeklinde konuşmuştu.

İyi Partili Buğra Kavuncu saldırıya uğradı VİDEO

MAHKEME İTİRAZ DİLEKÇESİNİ DEĞERLENDİRDİ

Daha önce 'kasten yaralama' suçundan tutuklanan şüpheli S.O. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sunulan itiraz dilekçesi Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Hakimlik, dilekçede, S.O.'nun sabit ikametgah sahibi olduğunun, soruşturmanın geldiği aşamada delillerin toplanmış olduğunun ve S.O.'nun kaçma şüphesinin bulunmadığının belirtildiğini ifade ederek, tahliyesine karar verdi.