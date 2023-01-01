Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
315.798
0.09%
BTXN Coin
6.18
4.39%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C
    Bulgar vatandaşlar 2023’e Edirne’de girdi

    Bulgar vatandaşlar 2023’e Edirne’de girdi

    2023’e Türkiye’de girmek isteyen Bulgar vatandaşlar, günler öncesinden rezervasyon alıp eğlence mekanlarını doldurdu.
    • 01.01.2023 - 13:37
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 14:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sık sık alışveriş turizmi için Edirne’ye gelen Bulgar vatandaşları, yılbaşı eğlencesi için de rotayı kente çevirdi.

    Kentteki eğlence mekanları, yılbaşına Türkiye’de girmek isteyen Bulgar vatandaşların uğrak noktası oldu.

    Türkçe şarkılarla eğlendiler

    Rezervasyonalar günler öncesinden alındı.

    Yüzlerce Bulgar vatandaşı, sevdikleri ile 2023’ü Edirne’de karşılamanın mutluluğunu yaşadı.

    İHA’nın haberine göre; Bulgar vatandaşları, Türkçe oyun havaları ve şarkılar eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendi.

    Bulgar vatandaşlar 2023’e Edirne’de girdi VİDEO

    Bulgar vatandaşlar 2023’e Edirne’de girdi #1


    Yağmur Tanrısevsin göğüs dekolteli pozlarıyla mest etti, görenler büyülendi! 'Güzellik dozumuzu aldık'
    Medya

    Yağmur Tanrısevsin göğüs dekolteli pozlarıyla mest etti, görenler büyülendi! 'Güzellik dozumuzu aldık'

    İzmir elektrik kesintileri! Hangi bölgelerde elektrikler kesilecek? 1 Ocak elektrik kesintisi sorgulama
    Yaşam

    İzmir elektrik kesintileri! Hangi bölgelerde elektrikler kesilecek? 1 Ocak elektrik kesintisi sorgulama

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!
    Advertorial

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!

    Görüş Bildir