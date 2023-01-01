2023’e Türkiye’de girmek isteyen Bulgar vatandaşlar, günler öncesinden rezervasyon alıp eğlence mekanlarını doldurdu.

Sık sık alışveriş turizmi için Edirne’ye gelen Bulgar vatandaşları, yılbaşı eğlencesi için de rotayı kente çevirdi.

Kentteki eğlence mekanları, yılbaşına Türkiye’de girmek isteyen Bulgar vatandaşların uğrak noktası oldu.

Türkçe şarkılarla eğlendiler

Rezervasyonalar günler öncesinden alındı.

Yüzlerce Bulgar vatandaşı, sevdikleri ile 2023’ü Edirne’de karşılamanın mutluluğunu yaşadı.

İHA’nın haberine göre; Bulgar vatandaşları, Türkçe oyun havaları ve şarkılar eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendi.

Bulgar vatandaşlar 2023’e Edirne’de girdi VİDEO