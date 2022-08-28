Rusya’nın ambargosu ile yakacak krizi yaşayan Bulgaristan’dan gelen vatandaşlar, Edirne’ye gelerek pelet yakıtı almaya başladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Avrupa kıtasında enerji krizinin başlamasına neden oldu.

Bulgaristan için Rus enerji şirketi Gazprom’un doğal gaz akışını durdurması ile halk yakacak ve ısınma derdine düştü.

İHA’nın haberine göre; kış aylarında ısınma ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını kara kara düşünen Bulgaristan halkı, çareyi Edirne'de buldu.

Sık sık alışveriş için Edirne’ye gelen Bulgar vatandaşlar, bu sefer yakacak ihtiyaçları için kente gelmeye başladı.

Tırlarla pelet yakıtı taşımaya başladılar

Çok sayıda Bulgaristan vatandaşı, Edirne'de fabrikalarda üretilen pelet yakıtını tırlar dolusu Bulgaristan'a taşımaya başladı.

Odun artıklarının öğütülerek talaş haline getirildikten sonra kurutulup basınçlı makinelerde sıkıştırılmasıyla elde edilen pelet yakıtına yoğun ilgi gösteren Bulgaristan vatandaşları, Edirne'deki günübirlik alışverişlerinin ardından ülkelerine dönerken araçlarının bagajlarını çuvallar dolusu peletlerle doldurmaya başladı.

Müşterilerinin neredeyse tamamı Bulgar

Bulgaristan vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiğini anlatan bir firma sahibi Mehmet Orba, müşterilerinin neredeyse tamamının Bulgaristan vatandaşlarının oluştuğunu söyledi.

Bulgar vatandaşlar, Edirne'den pelet yakıtı almaya başladı VİDEO



“Edirne olarak taleplere yetişemediğimiz için üretici başka firmalardan alım yapıyoruz”

Yoğun taleple karşı karşıya olduklarını anlatan Orba, “Edirne olarak taleplere yetişemediğimiz için üretici başka firmalardan alım yapıyoruz. Edirne’ye günübirlik gelen vatandaşlar ülkelerine dönerken çuvallar dolusu peletle arabalarını dolduruyor. Bulgaristan’da hem doğal gaz fiyatlarının artışı hem de yaşanan sıkıntılar nedeniyle kış aylarında sıkıntılı bir süreç geçireceklerini ifade ediyorlar.” dedi.