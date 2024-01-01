Bulgaristan gümrüğünde Türk vatandaşının aracından 18 silah çıktı Bulgaristan gümrüğünde, Avusturya’dan Türkiye'ye gelen bir Türk vatandaşının otomobilinde 18 tabanca ele geçirildi.

İHA

Avusturya'dan Türkiye'ye seyahat eden bir araç, Bulgaristan'da Tuna Köprüsü yakınlarında Bulgar gümrük müfettişleri tarafından durduruldu.

Valizden 18 silah çıktı

Araç sürücüsü, sadece kişisel eşyalar taşıdığını iddia etti, ancak polis memurları valizdeki kıyafetleri kontrol ederken 18 silah buldu.

Araç sürücüsü, silahların aslında Avusturya'dan çocukların oyuncakları olarak alındığını belirtti.

Ancak tetik ve şarjör içeren tam silah çerçeveleri ele geçirilirken, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)