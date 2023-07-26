Bulgaristan sınırında tırın dorsesinden 2 göçmen cesedi çıktı Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomotiv parçası yüklü tırda 2 kaçak göçmenin cesedi bulunurken, göçmenlerin havasızlıktan öldüğü belirlendi.

DHA

Kapıkule Sınır Kapısı'nda geçişler sırasında yapılan rutin kontrollerde trajik bir olay ortaya çıktı.

Otomotiv parçası yüklü bir tırın dorsesinde yapılan aramada 1 erkek cesedi bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde cesedin kaçak göçmene ait olduğunu belirledi.

2 bölmede 2 göçmen cesedi

Göçmenin havasızlıktan öldüğü tespit edildi.

Ekipler, daha sonra tırın başka bir bölümünde 1 cesede daha rastladı.

Bu göçmenin de havasızlıktan öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cesetler, Trakya Üniversitesi TIP Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.