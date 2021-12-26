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- Bulgaristan’a gitmek isteyen kaçak göçmenler, ters yöne giden tıra bindi
Bulgaristan’a gitmek isteyen kaçak göçmenler, ters yöne giden tıra bindi
- İHA
- 26.12.2021 - 11:56
Bulgaristan’dan yüklediği alüminyum hurdasını İzmir’e taşırken, Edirne’de uyku molası veren Bulgar plakalı tıra sürücü uykudayken brandayı yırtıp dorseye saklanan 4 Afgan göçmenin Avrupa’ya gitme hayali, Küçükkuyu’da son buldu.
Hurda alüminyum yüklü tır ile Bulgaristan’a değil de İzmir’e gittiklerini anlayan ve soğuk nedeniyle donma tehlikesi atlatan kaçak göçmenler, Küçükkuyu Mıhlı mevkiinde tırın brandasını yırtıp yoldan gecen araçlara işaret yapıp tır sürücüsünün aracını durdurmasını sağladılar.
JANDARMAYA HABER VERDİ
Mıhlı mevkiinde durup dorsedeki göçmenleri gören sürücü, jandarmaya haber vermek için 112’yi aradı.
AYVACIK GERİ GÖNDERME MERKEZİ’NE TESLİM EDİLDİLER
Olay yerine gelen Jandarma ekipleri tuttukları tutanak ile mühürlü kapıyı açanınca, içerideki 4 Afgan göçmen gözaltına alındı.
İfadeleri alınan göçmenler daha sonra Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiler.