Bulgaristan’a gitmek isteyen kaçak göçmenler, ters yöne giden tıra bindi

Sürücünün uyku molası vermesi ile Bulgar plakalı tırın dorsesine gizlice binip Sofya’ya gideceklerini zanneden 4 kaçak göçmenin son durağı, Çanakkale’nin Aycacık ilçesi oldu.

Bulgaristan’dan yüklediği alüminyum hurdasını İzmir’e taşırken, Edirne’de uyku molası veren Bulgar plakalı tıra sürücü uykudayken brandayı yırtıp dorseye saklanan 4 Afgan göçmenin Avrupa’ya gitme hayali, Küçükkuyu’da son buldu.

Hurda alüminyum yüklü tır ile Bulgaristan’a değil de İzmir’e gittiklerini anlayan ve soğuk nedeniyle donma tehlikesi atlatan kaçak göçmenler, Küçükkuyu Mıhlı mevkiinde tırın brandasını yırtıp yoldan gecen araçlara işaret yapıp tır sürücüsünün aracını durdurmasını sağladılar.

JANDARMAYA HABER VERDİ

Mıhlı mevkiinde durup dorsedeki göçmenleri gören sürücü, jandarmaya haber vermek için 112’yi aradı.

AYVACIK GERİ GÖNDERME MERKEZİ’NE TESLİM EDİLDİLER

Olay yerine gelen Jandarma ekipleri tuttukları tutanak ile mühürlü kapıyı açanınca, içerideki 4 Afgan göçmen gözaltına alındı.

İfadeleri alınan göçmenler daha sonra Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiler.