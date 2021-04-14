Bunalıma giren genç kadın Bağdat Caddesi'ni birbirine kattı

Babasının müdahale etmeye çalıştığı genç kadın, trafiği tehlikeye atarak sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Bağdat Caddesi'nde ilginç anlar yaşandı.

İddiaya göre psikolojik sorunlar yaşayan genç bir kadın, cadde üzerinde yüksek sesle bağırdıktan sonra kıyafetlerini yola savurarak trafiği tehlikeye attı.

CADDEYİ BİRBİRİNE KATTI

Geç kadını sakinleştirmeye çalışan babası, trafikte yol ortasında yoğun bir çaba sergiledi. Babası ne yapsa da sakinleşmeyen genç kadın, bir süre sonra araçların kaputlarına vurmaya başladı.

Bazı sürücülerden kolonya isteyen kadın, görenleri şaşkına çevirdi. Caddede ilerleyen genç kadın daha sonra yürüyerek gözden kayboldu.

Bağdat Caddesi'nde bunalıma giren genç kadın sürücülere zor anlar yaşattı