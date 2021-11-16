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    Burdur'daki 'Katran' isimli suç örgütü operasyonunda 9 tutuklu

    'Katran' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgüt lideri Z.Ü. de bulunuyor.
    • DHA
    • 16.11.2021 - 16:32
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 16:36
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    Burdur'daki 'Katran' isimli suç örgütü operasyonunda 9 tutuklu

    Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bucak'ta tespit edilen Z.Ü. liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik 12 Kasım'da şafak vakti 'Katran' adıyla operasyon düzenledi.

    Operasyonda örgüt lideri Z.Ü. ile A.Ü., İ.E., V.S., F.G., Ü.Ö., B.K., U.E., A.A. F.T., M.D.Ö. yakalandı.

    Örgüt üyesi H.G. ile S.G'nin ise başka suçtan tutuklu olduğu tespit edildi.

    SUÇ ALETLERİ ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonda ele geçirilen ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 4 adet av tüfeği, 4 adet pompalı tüfek, 2 adet havalı tüfek, kılıç, muşta, 5 sustalı kama bıçak, 220 tüfek kartuşu ve tabanca fişeği, 12 dijital materyale el konuldu.

    ÖRGÜT LİDERİYLE BİRLİKTE 9 KİŞİ TUTUKLANDI

    'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan dün adliyeye çıkarılan şüphelilerden M.D.Ö. ve A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgüt lideri Z.Ü. ile diğer 8 şüpheli tutuklanarak Burdur Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

    Burdur daki Katran isimli suç örgütü operasyonunda 9 tutuklu #1

    Burdur daki Katran isimli suç örgütü operasyonunda 9 tutuklu #2

    Burdur daki Katran isimli suç örgütü operasyonunda 9 tutuklu #3

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