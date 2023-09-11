Burdur'da 14 yaşındaki çocuğun yaptığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı Burdur'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kayaya çarparak takla atttı. Kazada yaralanan 2'si ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Burdur merkeze bağlı Karakent köyünde 14 yaşındaki Y.D. (14) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki kayaya çarparak ters döndü.

Y.D. ile birlikte otomobilde bulunan A.Ü. (15) ve F.D. (16) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 yaralının durumu ağır

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan A.Ü., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken F.D ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Durumu diğerlerine göre daha iyi olan Y.D.'nin ise tedavisine çocuk servisinde devam ediliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)