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Burdur'da 2 çocuk annesi, trafik kazasında öldü
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde idari personel olan 2 çocuk annesi, işe giderken kavşaktaki U dönüşü sırasında tırla çarpıştı. Hastaneye kaldırılan kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- 10.05.2022 - 12:14
Burdur'da işe giden 2 çocuk annesi hayattan koptu.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde idari personel olarak görev yapab 38 yaşındaki Emsal Gök idaresindeki 15 AAU 970 plakalı otomobil, kavşaktan U dönüşü yaparken kaza yaptı.
U dönüşü yaparken tırla çarpıştı
Aynı yönde 01 AAU 36 plakalı tırla ilerleyen Hasan Ç. (42) ile Gök'ün otomobili çarpıştı.
DHA'nın aktarımına göre, kazanın şiddetiyle tır refüjü aşarak karşı şeride geçerken, otomobilde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
2 çocuk annesi hayatını kaybetti
Kazayı görenlerin Haber vermesi üzerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Emsal Gök müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hafif yaralanan tır şoförü Hasan Ç. ise Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.