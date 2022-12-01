Burdur’da 2 çocuk babası öldürüldü

38 yaşındaki 2 çocuk babası, evinin önünde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu. Jandarma, katil ya da katilleri arıyor…

Burdur’un Bucak ilçesi Karaaliler Mahallesi'ndeki evinin önünde hareketsiz yatan evli ve 2 çocuk babası Gökhan Tombak'ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine gece geç saatlerde olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 38 yaşındaki Gökhan Tombak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Av tüfeğiyle öldürüldü

Gökhan Tombak’ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yapılan incelemede, Gökhan Tombak'ın av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Jandarma katil ya da katillerin peşinde

DHA’nın haberine göre şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma, bölgedeki iş yerinin güvenlik kameralarıyla KGYS kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Gökhan Tombak'ın, otopsinin ardından Bucak ilçesi Karaaliler Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.