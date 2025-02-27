Burdur’da 2 kişi doğalgazdan zehirlendi

ANKA
Burdur'da kent merkezine bağlı Şehit Kalmaz Caddesi üzerindeki bir apartmanda, doğalgaz tahliye borusunda kaçak oluştu.
Kaçaktan kaynaklanan sızıntı, apartmanı sardı.
Bu sırada binada bulunan Salih C. ve Emine C. çifti gazdan etkilendi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, gazdan etkilenen çifti yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Hastaneye kaldırılan Emine C.'nin serviste, Salih C.'nin ise yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.
Polis ekipleri ve doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri binada inceleme başlattı.
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