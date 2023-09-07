Burdur'da 40 yıl önce bıraktığı hukuk fakültesinden mezun oldu 63 yaşındaki diş hekimi Süleyman Faki, 40 yıl önce bıraktığı Hukuk Fakültesi'ne öğrenci affıyla geri döndü. Faki, 40 yıl sonra okulunu bitirip avukatlık cübbesi giydi.

DHA

Burdur'da 40 yıldır dış hekimi olan, aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapan Süleyman Faki, okumanın yaşı yoktur deyimine örnek bir olaya imza attı.

Faki, diş hekimliği fakültesini bitirdikten sonra 1983 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni çeşitli nedenlerle aynı yıl bıraktı.

Faki, öğrenci affından yararlanarak Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde tekrar başladığı hukuk eğitimini 2020 yılında tamamladı.

40 yıl sonra cübbesini giydi

Avukatlık stajını da yapan Faki, Burdur Barosu Avukat Evi'nde düzenlenen törende avukatlık yemini ederek cübbesini giydi. Faki'ye cübbesini Avukat Mehmet Çavdar giydirdi, ruhsatını ise eşi Hamdiye Şavlı Faki verdi.

Süleyman Faki, "1983 yılında başlayan hukuk yolculuğumuz, 2020 yılında mezuniyet ve stajımızı tamamlamanın ardından ruhsatımızı alarak sonuçlandı. Tabii diş hekimliğinden sonra başlayan süreçte ara vermiştik. Aflardan yararlanıp hukuk fakültesini bitirme noktasına geldik. Diş hekimliği mesleğinde 40 yılı tamamladık. 40 yıl sonunda yeni bir mesleğe 'merhaba' demenin heyecanı var." diye konuştu.

"Yüklediği sorumluluklarla yapmasını öneriyoruz"

Faki'yi tebrik eden Burdur Baro Başkanı Ramazan Gedik de "Avukatlık yemininin yüklediği sorumluluklarla yapmasını öneriyoruz. Avukatlık hak savunuculuğu ve mücadele mesleği. Hukuk devletinden, bağımsız, tarafsız yargıdan, savunma hakkından, adaletten, dürüstlükten yana bu mesleği icra ederse hem baro olarak biz mutlu oluruz hem kendisi vicdanen rahat eder. Süleyman Bey'e başarılar diliyorum." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)