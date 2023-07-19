Burdur'da 70 dönüm otluk alan küle döndü Rüzgarın geniş alana yaydığı yangın, otluk alanı kısa sürede küle döndürdü. Halka, ot yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Burdur'da otluk alan alevlere teslim oldu.

Şeker Fabrikası bahçesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen yangın, Cıvlaz deresi mevkiinde de etkili oldu.

70 dönüm kuru otluk yandı

Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın 8 arazöz, 25 itfaiye eri ve bir iş makinesi ile çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Vatandaşlara kritik uyarı

Yangında yaklaşık 70 dönüm kuru otluk yandı. Vatandaşları ot yangınları konusunda uyaran Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak şöyle dedi: