Burdur'da otluk alan alevlere teslim oldu.
Şeker Fabrikası bahçesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Dün akşam saatlerinde meydana gelen yangın, Cıvlaz deresi mevkiinde de etkili oldu.
70 dönüm kuru otluk yandı
Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın 8 arazöz, 25 itfaiye eri ve bir iş makinesi ile çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Vatandaşlara kritik uyarı
Yangında yaklaşık 70 dönüm kuru otluk yandı. Vatandaşları ot yangınları konusunda uyaran Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak şöyle dedi:
Bol yağışlı geçen bir bahar mevsiminden sonra yaz mevsimini yaşadığımız şu günlerde otlar kurumaya başladı. Yaklaşık 25 günde 30 ot yangını ihbarına gittik. Şu anda 70 dönüm otluk alan 5 dakika içerisinde yandı.
Müdahale edip önünü kesmeseydik Şeker Fabrikası içerisi ve yandaki evleri de tehlikeye sokacaktı. Vatandaşlarımızdan ricam mümkün olduğunca ot yangınlarına karşı hassas olsunlar, yapılarının yanındaki kuru otları temizlesinler, gelişigüzel sigara izmariti atmasınlar.
Ot yangınları çok hızlı ilerleyen rüzgarın etkisiyle de faciaya dönüşebilen yangınlar. Tüm halkımızı duyarlı olmaya davet ediyorum.