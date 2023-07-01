Burdur'da alevlerin yükseldiği lüks araç küle döndü Antalya'dan Isparta'ya ilerlerken dumanların yükseldiği lüks araç alev topuna döndü. Şoför hızla araçtan uzaklaşırken, yanan araç kullanılamaz hale geldi.

İHA

Burdur'da seyir halinde olan otomobil dehşeti yaşadı.

Antalya’dan Isparta istikametine seyir halinde olan Recep Güngör yönetimindeki 34 MRN 58 plakalı lüks otomobil, Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Karacaören köyü mevkiine geldiğinde alevlere teslim oldu.

Alevleri fark eden sürücü Recep Güngör aracı hemen durdurarak otomobilden uzaklaştı.

Recep Güngör’ün 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Lüks araç küle döndü

Çevredekilerin yangın söndürme tüpleri ile yaptığı müdahaleye rağmen söndürülemeyen yangına bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından lüks otomobil kullanılamaz hale gelirken otomobilde bulunan Recep Güngör ve arkadaşı olayı yara almadan atlattı.